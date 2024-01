Cairo: "Io sindaco di Milano? E' la mia città, perchè no..."

Urbano Cairo sindaco di Milano? "E' la mia città, la adoro. Perchè no?" Le dichiarazioni dell'imprenditore giungono dall'ambiente informale degli studi radiofonici di Rai Radio 1 dove il presidente di Rcs è stato ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un giorno da pecora. Ma destano attenzione. Cairo ha esordito rievocando il precedente del 2015: "“Ci siamo visti (con Salvini, ndr) e mi ha chiesto se era una cosa che poteva interessarmi. Milano è la mia città e poteva essere una cosa bella. Poi non era possibile perché ero impegnato col mio lavoro e stavo pensando di prendere Rcs dunque poi ho rinunciato. Ma non so se sarei stato adatto a farlo con Salvini sinceramente”.

Cairo: "Sono di centro. Renzi e Calenda? Molto bravi, ma non vanno d'accordo..."

Ora l'apertura, del tutto senza impegni. Anche se, tra fare il sindaco, il governatore o il premier, Cairo sceglie: “Mi sa la terza...”. Ma l'imprenditore dove si colloca politicamente oggi? “Io sono di centro, proprio centro”. Zona Renzi-Calenda, dunque. "Renzi è uno molto bravo, peccato che oggi non abbia il consenso di una volta. Anche Calenda è molto bravo ma insieme non vanno d'accordo”.