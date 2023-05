Calci a rose sul palco di Sanremo: chiesta l'archiviazione per Blanco

La Procura di Imperia ha depositato la richiesta di archiviazione nei confronti del cantante Blanco, dopo gli accertamenti sull'episodio del danneggiamento della scenografia di rose presente sul palcoscenico del Festival di Sanremo.

Il cantante era accusato del danno provocato prendendo a calci la composizione floreale. L'artista aveva giustificato il gesto subito dopo l'esibizione ("Non sentivo in cuffia", aveva dichiarato) e poi si era scusato pubblicamente con un post via social.

Amadeus ascoltato dalla Digos di Milano

Come svelato da Dagospia, lo scorso lunedì Amadeus è stato ascoltato a Milano dalla Digos per oltre un'ora come persona informata sui fatti. Il conduttore è stato testimone dell'accaduto e, soprattutto, conosceva alcuni dettagli che potrebbero essere stati utili ad alleggerire la posizione del cantante.

La posizione del conduttore: "La scena delle rose era prevista, in maniera più poetica e meno violenta"

La posizione del conduttore è da sempre questa, e lo ha ribadito a chi lo conosce bene: Blanco ha sbagliato, il problema tecnico c’è stato, la scena delle rose era prevista, in maniera più poetica e meno violenta, ma indagare il ragazzo per un reato che prevede una pena detentiva così dura è un po’ troppo.