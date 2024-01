Calcio: agguato e scontri tra tifosi nel Milanese, 7 Daspo

Alle denunce penali sono seguiti i Daspo per sette ultra' Gsd San Lorenzo, dopo l'agguato dell'8 ottobre con spranghe e bastoni ai tifosi rivali del Gss Sant'Ilario Milanese prima della partita di terza categoria a Parabiago, nell'alto Milanese. I provvedimenti amministrativi sono stati emessi dal questore Giuseppe Petronzi sulla base degli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Legnano e del nucleo informativo e quelli successivi della divisione Anticrimine della polizia.

Durante gli scontri quattro persone hanno riportato lesioni personali

Si tratta di giovani tifosi tra i 17 e i 29 anni, destinatari di un divieto di accesso a manifestazioni sportive, tre per due anni e quattro per un anno. Nel corso degli scontri quattro persone hanno riportato lesioni personali e un tifoso del Sant'Ilario, colpito al capo da una spranga metallica, e' stato trasportato all'ospedale di Legnano per essere ricoverato in prognosi riservata. Lo scorso 10 novembre i sette ultra' erano stati perquisiti su delega della Procura di Busto Arsizio.