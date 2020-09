Caso Suarez, Caritas: tempo normale è 4 anni

Anche la Caritas Ambrosiana interviene sui fatti che coinvolgono il calciatore uruguaiano Luis Suarez, dopo l'inchiesta aperta sul suo esame d'italiano all'Università per stranieri di Perugia.



"Il tempo per ottenere la cittadinanza italiana per migliaia di giovani nati in Italia è 4 anni" dalla maggiore età. "Ragazzi che nascono, crescono e studiano in Italia", è il tweet scritto dalla Caritas milanese, nel fiume di tweet con hashtag #Suarez.