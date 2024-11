Calcio, Cinema e Letteratura: torna Offside Football Film Festival

Dal 14 al 19 novembre, alla Fabbrica del Vapore di Milano, a ingresso libero, prende il via il Festival del racconto calcistico. Venti documentari di calcio in concorso da tutto il mondo, talk speciali, presentazioni di libri e articoli dedicati al Pallone.

Sono tante le novità di questa settima edizione italiana di Offside Film Festival, appuntamento internazionale diventato ormai punto di riferimento anche in Italia tra i grandi appassionati di Calcio e addetti ai lavori.

Oltre ai celebri documentari calcistici in anteprima da tutto il mondo – disponibili dal vivo e online – che fanno da filo conduttore della manifestazione, il Festival allestirà all’interno della Fabbrica del Vapore un vero Villaggio del Calcio con esposizioni a tema, area food & bar e altri momenti di approfondimento dedicati alla narrazione calcistica, dove solo nel corso dell’ultimo anno si sono alternati ospiti speciali come Sandro Piccinini, José Altafini, Stefano Borghi, Marco Cattaneo, Marco Parolo e molti altri.

FILM, SPEECH E NON SOLO

Il grande fermento di film e documentari calcistici abbonda anche sulla kermesse di quest’anno, che offre una proposta di titoli in anteprima assoluta quanto mai variegata. Grandi storie di calcio con un profondo valore comunicativo, questo è il minimo comune denominatore dei lungometraggi e cortometraggi in concorso: dall’avventura della Nazionale italiana di Calcio ai Mondiali di senzatetto, alle storie di pallone tra i confini di Gaza, passando per la biopic di Marcello Lippi.

Altra novità di Offside Film Festival per quest’anno è il format FOOTBALL TALKS che offrirà gratuitamente durante la rassegna oltre dieci diversi panel condotti da specialisti e addetti ai lavori su alcune professioni in ascesa nel mondo del calcio.

Tanti i momenti che faranno da cornice alla rassegna. Su tutti, si cita l'evento BOOK CLUB (che farà parte quest’anno della rassegna Milano Book City), dove 20 diversi autori sportivi presenteranno il proprio libro, ma anche l'evento OFF THE POST, dove vengono premiati gli articoli sportivi più meritevoli dell'anno tra oltre 100 giornalisti partecipanti. Contemporaneamente al Festival, all’interno degli spazi della Fabbrica del Vapore, proseguirà la raccolta dei libri che andranno a costituire la Biblioteca dello Sport intitolata a Gianni Mura, nuova iniziativa de l’Altropallone.

Per maggiori informazioni > bit.ly/offsidefestival2024

Video edizione precedente: https://youtu.be/GiFy6rfz-Ow?si=3Zyv5jJxUEqHy5Zc

Il programma completo dell'Offside Football Film Festival 2024

Giovedì 14 novembre

18.30: presentazione del festival e proiezione del film The Amazing Adventures of Mr Fenix in the Lands of European Non-Professional Football.

A seguire: proiezione del flim The beautiful game: la storia della Homeless World Cup, con talk introduttivo con Nazionale Solidale, Clara Mondonico e Raffaele Pappadà

Venerdì 15 novembre

18.30: proiezione del film in concorso Walk on: viaggio nel cuore della Palestina attraverso il calcio, con talk intruduttivo con Michele Michelazzo, Roberto Marchesi e Daniele Nahum

20.30: proiezione della docuserie Mentalità on the Road, con talk introduttivo con Francesco Caremani e lo staff di Mentalità

Sabato 16 novembre

10.00: Sport come strumento educativo, incontro formativo con Fondazione Laureus

12.00: proiezione del film Lippi: adesso vinco io con talk a cura del regista Paolo Geremei

15.00: Football Talks, 6 tavole rotonde dedicate all'approfondimento calcistico (La nuova vita del telecronismo calcistico con Stefano Borghi; Un secolo di calcio e carta stampata: l’epoca d’oro del giornalismo calcistico in Italia con Franco Bonera; Il percorso da online a offline dei nuovi autori calcistici con Alfonso Fasano e Fabrizio Gabrielli; Lega Serie A e Lnd diventano content creator con Paolo Tardio e Luca De Simoni; Scherzare sul calcio e altre pessime idee: la satira calcistica che viaggia sui social con ManuAle del Calcio)

20.00: Fùtbol Nerd, social live quiz a squadre per veri nerd del calcio a cura di Offside

21.00: Lasciateci perdere: raccontare la disabilità nel mondo del pallone, con Leonardo Aresi e Francesco Repice

Domenica 17 novembre