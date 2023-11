Calcio, film e talk torna in campo Offside Film Festival

Pausa nazionali? Niente paura, dal 16 al 19 novembre, sempre alla Fabbrica del Vapore di Milano e a ingresso libero, torna il Festival del Calcio. Quindici film in concorso, proiezioni delle partite di qualificazione agli Europei, presentazioni di libri, articoli e una grossa novità… i Football Talks. La sesta edizione italiana di Offside Film Festival propone in anteprima film da tutto il mondo - disponibili dal vivo e online. Il Festival si terrà all’interno della Fabbrica del Vapore con esposizioni a tema, area food & bar.

Offside Film Festival, titoli in anteprima assoluta

Il grande fermento di film e documentari calcistici abbonda anche sulla kermesse di quest’anno, che offre una proposta di titoli in anteprima assoluta quanto mai variegata. Grandi storie di calcio con un profondo valore comunicativo, questo è il minimo comune denominatore dei lungometraggi e cortometraggi in concorso.

Quali sono i nuovi format e quali piattaforme del futuro del calcio?

Prosegue la collaborazione tra Offside e Campo Aperto, quest’anno all’insegna dei Football Talks, una giornata intera di convegno, con tavole rotonde dove esperti e appassionati possono confrontarsi liberamente per rispondere ad alcune domande che ruotano intorno al mondo del pallone. Abbiamo già raccontato tutto sul calcio? Può esistere una letteratura sportiva? Quali sono i nuovi format e quali piattaforme del futuro del calcio? La qualità paga?





Per maggiori informazioni: www.offside.community/offside-film-festival-2023/

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Giovedì 16 novembre – Campo Aperto - Spazio C.I.Q. di Via Fabio Massimo 19 Milano

Dalle 18.30 – Saluti istituzionali con Marina Melloni, Ass. Sport Municipio 4 e Luca Costamagna, Pres. Commissione Cultura Comune di Milano

Dalle 19.00 – Presentazione del libro “Voglio fare la calciatrice” con l’autrice Francesca Gargiulo e Sabine Bertagna

Dalle 19.30 – Talk: Il calcio femminile di base da Milano al resto del mondo con Joanna Borella che presenta “Le ragazze di Mr Jo”

Dalle 20.00 – Proiezione film: A GOAL TO DREAM con introduzione a cura di Luca Amadessi

Dalle 20.30 – Proiezione film: CAP 20100 con introduzione a cura di Paolo Marelli

Venerdì 17 novembre – Kick off – Fabbrica del Vapore, Unità 1

Dalle 18.00 – L’importanza dello sport di base nella Città Olimpica – con Martina Riva, Antonio Rossi e Fabio Massa

Dalle 18.30 – Presentazione del progetto FOCUS (FOrmazione, CUltura, Sport) - con l’Associazione Altropallone, Milano Futuro, Brigate Volontarie per l’Emergenza, Slums Dunk, Fondazione Laureus e Fondazione Dynamo Camp.

Dalle 19.15 – Presentazione del progetto DISCRIMINATION OFF LIMITS - con SCI HELLAS, CNR-IsMed, Fare Network

Dalle 19.30 – Proiezione film: Rigori contro tutti i muri - con Stefano Scialotti

Dalle 20.45 – Proiezione partita ITALIA – MACEDONIA DEL NORD

Sabato 18 novembre – Football Talks - Fabbrica del Vapore, Unità 1

Media e Calcio di valori | Quali nuovi format proporre per contenuti di valore?Dibattito aperto con Carlo Pizzigoni, Fiera del Calcio

Nuova letteratura sportiva | Abbiamo raccontato già tutto sul calcio? Come si esce dai soliti schemi? Dibattito aperto con Giuseppe Pastore, Il Foglio

Calcio e comunità | Può il calcio essere attivatore di reti e risorse all’interno dei contesti fragili?Dibattito aperto con Francesco Zema, Progetto Calci

Il potere del Podcasting | Quali nuove strade per il futuro del calcio che si ascolta?Dibattito con Simone Conte, La Riserva – Ultimo Uomo

Documentari e Video | Come produrre contenuti video calcistici nell’era dei diritti TV?Dibattito con Karim Barnabei, Amazon Prime Video Sport

Giornalismo sportivo 3.0 | Quali forme di sussistenza economica per un giornalismo sportivo di qualità? - Dibattito con Giulio Incagli, Cronache di Spogliatoio

Dalle 18.30 – Spettacolo live de LA RAGIONE DI STATO sul Mondiale di Francia ’98, 25 anni dopo

Dalle 19.30 – Proiezione film: NOI SIAMO NAPOLETANI con Giulio Incagli, fondatore di Cronache di Spogliatoio

Dalle 21.00 – Proiezione film: DEU CI SEU

Domenica 19 novembre - Off Side Fest - Fabbrica del Vapore, Unità 1

Dalle 13.00 – A pranzo con Josè Altafini, insieme a Leonardo Aresi e Michelangelo Freda

Dalle 14.00 – Presentazione della prima Biblioteca Sportiva con Giulia Pelucchi, Presidente Municipio 8

Dalle 14.30 – Tavola rotonda: Giornalismo sportivo e nuovi scenari con Daniele Dallera, Giulia Zonca, Massimiliano Castellani

Dalle 15.30 – Speed date dei libri di calcio: 30 presentazioni di libri e autori calcistici – Prima Parte

Dalle 16.30 – Premiazioni Off The Post con gli autori finalisti – Prima Parte

Dalle 17.00 – Speed date dei libri di calcio: 30 presentazioni di libri e autori calcistici – Seconda Parte

Dalle 18.30 – Offside Book Club : Marco Parolo e Marco Cattaneo presentano il libro “Quando giochi“

Dalle 19.00 – Premiazioni Off The Post con gli autori finalisti – Premiazioni finali con Luca Costamagna, Pres. Comm. Cultura Comune di Milano

Dalle 19.30 – Proiezione film: ZEMAN. NON ESCLUDO IL RITORNO con David Gallerano

Dalle 20.30 – Presentazione di “SVOLTE – Momenti che hanno cambiato il nostro calcio” un podcast di Roberto Marchesi e Collater.al Podcast. Modera l’incontro Fernando Siani. Ospite speciale: Sandro Piccinini.



COL PATROCINIO DI:

Regione LombardiaMunicipio 8 del Comune di Milano

Comune di Milano



IN COLLABORAZIONE CON:

TRUE NEWS – Media Partner dell’evento | ALTRO PALLONE ONLUS | URBANACT

About Offside Italia



Offside Festival è un progetto nato oltre dieci anni fa in Spagna con l’intento di raccontare il calcio come fenomeno sociale e culturale, non solo agli appassionati ma anche a un pubblico eterogeneo. Il festival narra la vera anima del calcio, in grado di dare vita a passioni, illusioni, vittorie e sconfitte, non solo agonistiche. Proprio per questo motivo Offside Festival è diventato rapidamente un festival atteso e seguito da tutti gli appassionati di questo sport e non solo: sono più di quaranta le edizioni organizzate in tutto il mondo, tra New York, Rio de Janeiro, Atene, Parigi e tante altre capitali europee e mondiali.