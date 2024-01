Calcio: Fontana, necessario combattere ogni forma di razzismo

Sul caso Mike Maignan "condivido che si debba combattere in tutti i modi ogni forma di razzismo". A dirlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa sul tema 'Quota del fondo sanitario nazionale spettante alla Lombardia per il 2023'. "Quello che dobbiamo fare è cercare di studiare le strade migliori, più opportune e tali da far capire che sono cose fuori dal tempo, inaccettabili". Per Fontana "bisogna semplicemente essere coesi e combattere tutti quanti nella stessa direzione. Come?", si domanda. "Io penso che anche il ricorso alla Procura sia importante", ha concluso.

Fontana su fine vita

Il presidente di Regione Lombardia si è anche espresso su fine vita. "La nostra posizione è di portare la proposta di legge in Consiglio regionale e di fare tutte le valutazioni che è necessario fare, partendo dal presupposto che sono temi etici estremamente delicati e che quindi si dovrà dare a ciascun consigliere la libertà di esprimere quello che è il proprio punto di vista". Così Fontana, dopo che l'associazione Luca Coscioni ha depositato al Consiglio regionale della Lombardia le 8181 firme raccolte per portare in Aula la proposta di legge sul fine vita, già bocciata in Veneto, per regolamentare l'aiuto medico alla morte volontaria.