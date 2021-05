Calcio, Inter punta su Simone Inzaghi: "Siamo fiduciosi"

Si sta lavorando per trovare una soluzione corretta, siamo fiduciosi". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, rispondendo a chi gli chiedeva se la trattativa con Simone Inzaghi per la panchina nerazzurra fosse conclusa. "L'importante - ha detto Antonello a margine del Premio Rosa' Camuna a Palazzo Lombardia - e' dire che abbiamo un progetto e una strategia. Chiaramente durante il percorso, come tutte le strategie, ogni tanto ci si ritrova a dover rivedere i programmi ma siamo altrettanto fiduciosi che con la nuova stagione riusciremo a garantire una performance sportiva all'altezza della squadra che ha appena vinto il campionato".

L'obiettivo per il prossimo anno "e' figurare sempre nelle prime posizioni, la competizione diventera' sempre piu' difficile perche' tutte le squadre si andranno a rinforzare. Il nostro obiettivo e' dare stabilita' e continuita' al club. La situazione, e' inutile negarlo, non e' semplice per l'Inter cosi' come per tutti i club in Europa, l'industria calcio sta soffrendo come tutti i settori. Di conseguenza bisogna bilanciare la parte sportiva e quella economico-finanziaria".