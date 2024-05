Calcio: tifoso accoltellato fuori San Siro, arrestati 3 ultrà

Tre ultra' del Milan di primo livello nelle gerarchia della curva Sud sono stati arrestati in flagranza dalla Digos per l'aggressione con altri complici a un altro tifoso rossonero dopo la partita Milan-Cagliari di sabato sera. Si tratta di Alessandro Sticchio, Islam Hagag detto Alex Cologno e Luigi Margini. Insieme ad altri, gia' identificati ma non rintracciati, avrebbero malmenato e accoltellato un 25enne romeno, che ha riportato una prognosi di 15 giorni, fuori da un ristorante di via Capecelatro. La pm Francesca Crupi ha chiesto la custodia cautelare in carcere per uno mentre gli arresti domiciliari per altri due. Domani compariranno davanti alla gip Teresa De Pascale per l'udienza di convalida.