Calderoli a De Luca: "Fatti e non parole"

Perché il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, definisce sgangherata la riforma sull'autonomia? "Primo perché è De Luca. Poi, non avendo ancora finito di scriverla, mi augurerei che abbia la pazienza di attendere il testo definitivo, poi dopo potrà dare il suo giudizio".

Calderoli: "Nessuno si aspettava che qualcuno mettesse in legge di stabilità la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni"

Però, per esempio, nessuno si aspettava che qualcuno mettesse in legge di stabilità la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e la definizione dei costi e dei fabbisogni standard, che era uno dei primi quesiti posti da De Luca e da Emiliano. Quindi, la mia risposta arriva con i fatti e non con le parole". Così il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, a margine dell'evento 'Lombardia 2030' al Pirelli Hangar Bicocca a Milano.