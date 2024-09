Calenda e la birra spillata male alla festa del Pd: "Ho sbagliato, come con Renzi..."

Carlo Calenda, ospite della Festa dell'Unita' a Milano si concede un po' di relax: prima un gin tonic con l'ex ministro Lorenzo Guerini e, sempre al bar gestito dai Giovani Democratici, non si sottrae a una prova da 'barman' a spillare birra. Il che al primo colpo non gli riesce: "Una l'ho sbagliata, come con Renzi... La seconda e' giusta", ironizza con i giornalisti presenti. Poi il leader di Azione visita lo stand Gd dove compra, ma non indossa, la loro maglietta 'L'onda arancione'.