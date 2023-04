Camera, l'Aula approva: insindacabili opinioni di Morelli su Sala

L'Aula della Camera ha votato sì alla relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato della Lega Alessandro Morelli sul sindaco di Milano Beppe Sala, che aveva sporto due querele per diffamazione. Le querele risalivano al 2019 e al 2021, la relazione è stata votata per parti separate ed è passata rispettivamente con 170 sì e 98 no e 153 sì 98 no.