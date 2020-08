Camici, Fontana dà un nuovo incarico all'ex direttore di Aria indagato

Camici, Fontana promuove l'ex direttore di Aria indagato

Filippo Bongiovanni, ex direttore della centrale acquisti regionale Aria, verso la nomina alla guida della cabina di regia del Sireg, il Sistema delle società regionali. Una promozione per l'ex numero uno di Aria, indagato assieme al governatore Attilio Fontana nell'inchiesta sulla fornitura di camici, che ha scelto di fare un passo indietro. Ma ora per lui giunge la nuova nomina, come riferisce oggi Andrea Montanari su Repubblica, con un ruolo considerato di grande responsabilità. Nel frattempo proprio oggi dovrebbe essere scelto il nuovo direttore di Aria, dopo che il bando si è chiuso pochi giorni fa. In pole ci sarebbero Stefano Cecchin, attuale presidente di Arpa, e Riccardo Perini, il primo più vicino a Fontana, il secondo gradito alla Lega e all'assessore Davide Caparini. Tra i 44 candidati anche Paolo Besozzi e Guido Bonomelli.