Camici, Fontana non si dimette. E convoca il pool di avvocati

Di Fabio Massa

L’inchiesta si preannuncia lunga e nel day after rispetto all’iscrizione nel registro degli indagati del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, la domanda che circola tra gli addetti ai lavori e non solo è se il presidente abbia intenzione di dimettersi oppure no. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano Attilio Fontana ad oggi non avrebbe alcuna intenzione di gettare la spugna. Anzi, si consulterà con i legali per capire come tutelare la propria immagine anche attraverso una serie di cause in sede civile per diffamazione e non solo. A questo punto la battaglia con la Procura pare avviata a uno stallo: non si prevedono novità sostanziali nei prossimi giorni e ogni cosa, salvo le polemiche mediatiche e politiche che già sono cominciate, pare rimandata a dopo la pausa estiva.

