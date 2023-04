Camici, il legale di Fontana: "Portare avanti vicenda danno per tutti"

"Non è successo niente. Lui (il sostituto pg, ndr) non ha fatto altro che affermare che i motivi del Pm sono fondati. Quindi ha chiesto il rinvio a giudizio, basta. Ha parlato per 7 minuti". Così Jacopo Pensa, avvocato del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, ha commentato ad Italpress la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del governatore lombardo e degli altri indagati nell'inchiesta camici avanzata questa mattina dinanzi alla Corte d'Appello di Milano dal sostituto procuratore generale Massimo Gaballo.

Il legale di Fontana: " Lui (il sostituto pg, ndr) non ha richiamato niente in modo esplicito"

"La posizione espressa è stata quella di un'accusa che chiede il processo pur rendendosi conto che la (riforma, ndr) Cartabia ha ristretto ancora di più le maglie del filtro dell'udienza preliminare. Nel senso che si può rinviare a giudizio solo quando c'è la ragionevole probabilità di condanna - ha aggiunto -. Si parla del nulla. Lui (sostituto pg, ndr) non ha richiamato niente in modo esplicito: ha solo detto mi rimetto a quello che ha detto la Procura che ha ragione nell'aver impugnato questo procedimento". Sui prossimi passi, il legale del presidente Fontana non si è sbilanciato: "dico solamente che c'è una sentenza fatta da un giudice molto stimato che è la dottoressa Valori, che ha approfondito tutte le problematiche della vicenda dei Camici e ha concluso che non c'era nessun reato commesso da parte degli imputati".

Pensa: "Bisogna anche avere la cultura del processo che deve essere esaurito"

"Su quello che ho letto in cronaca, il mio commento è: si deve pur capire quando una vicenda deve essere chiusa perché portarla avanti è un danno per gli imputati, la giustizia, l'amministrazione, i costi. Bisogna anche avere la cultura del processo che deve essere esaurito. È un commento paragiuridico, quasi sociologico", ha concluso Pensa.