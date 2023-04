Camici, Majorino: "Da Procura conferma a nostri dubbi"

"La procura generale con l'odierna decisione manifesta gli stessi dubbi che abbiamo avuto in occasion edell'assoluzione in primo grado del presidente Fontana riguardo lavicenda camici. Lo evidenzio fermo restando ovviamente la sacrosanta presunzione di innocenza. Tutto ciò desta grande preoccupazione. La vicenda giudiziaria riguardante Fontana non è infatti ancora finita". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, sulla richiesta delsostituto procuratore generale di Milano, Massimo Gaballo, davanti alla Corte d'Appello, di procedere con il processo per ilpresidente della Lombardia Attilio Fontana e altri quattroindagati, tutti già prosciolti in udienza preliminare, per ilcosiddetto "Caso camici".