Camionista travolto da un muro muore nel Bresciano

E' morto travolto dalle macerie di un muro in costruzione urtato dal camion che stava guidando. E' quanto successo intorno alle 14.30 al conducente 50enne del mezzo pesante al lavoro lungo la via Padana Superiore a Urago d'Oglio, in provincia di Brescia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, vigili del fuoco e la polizia stradale. Inutili i tentativi di rianimazione dopo aver estratto l'uomo dalla cabina del camion. Gli accertamenti sono svolti dagli ispettori del lavoro dell'Ats.