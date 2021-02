Camionista ucciso, trovato corpo nel parco del Ticino

E' stato ritrovato intorno alle 13 a valle della Lanca Ayala di Vigevano, un'area utilizzata come darsena per l'ormeggio di piccole imbarcazioni nel parco del Ticino, il corpo senza vita di Filippo Incarbone, il camionista 49enne di Vigevano ucciso tra il 4 e il 6 gennaio e poi gettato nel fiume. Nei giorni scorsi, per il suo omicidio sono stati fermati dai carabinieri, Michael Mangano, 31 anni, e Gianluca Iacullo, 44 anni. La vittima sarebbe stata uccisa con una mazzetta da muratore.