Cammina in autostrada a San Donato Milanese, grave un 25enne investito

Un giovane di 25 anni è stato investito da un auto mentre camminava in mezzo alla bretella autostradale tra l'uscita A1 di San Donato Milanese e la frazione di Poasco, poco distante dal "bosco" di Rogoredo. La vittima è stata trasportata in condizioni molto gravi all'ospedale milanese di Niguarda nel tardo pomeriggio di ieri.

Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica

Sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica. Dalle prime ipotesi però, si considera la possibilità che l'uomo stesse attraversando le corsie, in corrispondenza di due distributori di carburante dismessi, come già avvenuto in precedenza da parte di frequentatori delle adiacenti zone di spaccio. La zona è nota anche come bivacco di senzatetto.