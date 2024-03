'Camorra a Desenzano', Marisa Laurito chiarisce: "Mafie problema italiano"

Marisa Laurito chiarisce il senso dell'infelice frase su Desenzano sul Garda che aveva portato alla viva reazione dell'Amministrazione del Comune bresciano. Ricostruisce lei stesso con una nota l'accaduto: "Mi dispiace moltissimo registrare il risentimento dell'Amministrazione comunale di Desenzano sul Garda in seguito a una mia affermazione nel corso di un'intervista televisiva a Peter Gomez, quando, alla domanda sulla camorra a Napoli, ho risposto che questo fenomeno di criminalità organizzata non è specifico e confinato alla mia città e alla Campania, ma è 'un problema italiano'".

Laurito: "Ma l'area del Garda è una delle zone lombarde più esposte"

Laurito prosegue: "Ho quindi citato, giusto a titolo di esempio un'altra realtà del Bresciano, alla quale sono legata affettivamente, alludendo anche ai risultati del recente studio autorevole dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'università degli studî di Milano, secondo il quale 'l'area del Garda, è una delle zone lombarde che sente maggiormente la pressione criminale' per il 'reinvestimento e riciclo di denaro per la criminalità organizzata'". "Le mafie - conclude Marisa laurito - sono un problema italiano, e pensare che ci sia un luogo specifico e diverso dove fare la differenziata di questo fenomeno delinquenziale non aiuta certo a contrastarlo efficacemente".