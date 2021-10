Campagna elettorale di Bernardo, i soldi sono arrivati solo in parte

I soldi per la campagna elettorale di Luca Lombardo? Arrivati solo in parte. In particolare, alla fine non avrebbero saldato Forza Italia ed il movimento di Maurizio Lupi, mentre Lega e Fratelli d'Italia hanno contribuito con 30mila euro ciascuno versati a pochi giorni dal voto. Altri 40mila euro sarebbero arrivati da sottoscrizioni di privati. E' il calcolo diffuso dal Corriere. Come noto, il candidato sindaco del centrodestra a Milano aveva manifestato tutto il proprio malumore in un audio Whatsapp che era poi finito pubblicato su alcune testate e nel quale il medico minacciava addirittura di ritirarsi dalla competizione contro Beppe Sala. Il budget di "soli" 100mila euro ha fatto sì che ad esempio non fosse realizzato nemmeno uno stop pubblicitario. Forse altre risorse sarebbero giunte con un ballottaggio, al quale tuttavia il candidato del centrodestra non è mai tuttavia arrivato.