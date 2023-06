Campus a Mind, approvato l'atto definitivo del progetto

"Una notizia molto positiva che ci permette di dare risposte concrete alle esigenze del mondo accademico e alle richieste degli studenti". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta così il via libera all'ultimo tassello del progetto del Campus scientifico in Mind-Milano Innovation District con l'affidamento a Lendlease della concessione trentennale per la gestione della nuova sede delle Facoltà scientifiche dell'Università degli Studi di Milano. "La Regione - prosegue il governatore - ha sempre creduto in questo intervento stanziando risorse importanti per complessivi 135 milioni di euro, assicurando il proprio sostegno nei passaggi Parlamentari e nell'interlocuzione con il Governo e con il Comune di Milano". "È anche attraverso questi risultati - conclude Fontana - che rafforziamo l'attrattività della Lombardia"

Fermi: "Un giorno storico per le università milanesi"

"E' un giorno storico per le Università milanesi. Non posso che esprimere una grande soddisfazione". Così l'assessore regionale lombardo all'Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi. "E' un passo importantissimo - aggiunge Fermi che, proprio in questi giorni, ha ottenuto ufficialmente dal presidente Attilio Fontana la delega per l'area ex Expo -. Regione Lombardia ha sempre creduto in questo progetto, stanziando risorse importanti per complessivi 135 milioni di euro. Il Campus ospiterà infatti una comunità di oltre 23.000 persone tra studenti, ricercatori, docenti e personale e interesserà un'area di 18.376 mq per l'area didattica e 35.525 mq di laboratori. In loco, inoltre, saranno disponibili 1.100 posti letto in strutture residenziali, 400 dei quali da destinare agli studenti beneficiari di borse per il DSU, 600 destinati a studenti e 100 ad uso foresteria. Questo segnerà in maniera definitiva la vocazione scientifica e internazionale di MIND, rendendo ancora più attrattiva la nostra offerta formativa universitaria e dando una nuova vita a un'area così estesa e interessante".