Camusso se ne va in Toscana, pericolo scampato per il Pd Milano

Susanna Camusso non dovrebbe essere candidata nel collegio di Milano al Senato. L'ex numero uno della Cgil pare che sia infatti stata dirottata, almeno per adesso, verso la Toscana. Le liste ancora non sono chiuse ed è quindi possibile che tutto venga rimesso in discussione, ma per adesso molti dem milanesi possono tirare un sospiro di sollievo.

Pd Milano, il disastroso precedente della candidatura paracadutata di Cerno

Negli anni scorsi le candidature paracadutate nei collegi milanesi sono state tantissime. L'ultima delle quali quella di Tommaso Cerno, ex direttore dell'Espresso che è riuscito nell'impresa di litigare pesantemente, con tanto di querela avanzata dalla segretaria di Milano Silvia Roggiani nei suoi confronti per essere stata chiamata "portaborse" e portatrice anche di un metodo mafioso (la sua colpa era solo quella di aver chiesto al senatore di pagare, così come da acccordi pre elettorali firmati, la sua quota al partito).

La candidatura di Susanna Camusso potrebbe dunque virare verso la Toscana, ma non è ancora chiaro quali porebbero essere i candidati milanesi ed è ancora da definire la rosa di nomi che schiereranno i dem. Quel che è certo è che i posti sono pochissimi ed i litigi in questi giorni a Roma sono al calor bianco.

