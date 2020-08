"Cancro d'Italia": imbrattata sede del Pd a Milano

"Pd cancro d'Italia": questa la scritta vergata nella notte sulla saracinesca dei locali di 02Pd in viale Eustachi a Milano. Compare anche una sigla, R.P.A. La notizia è stata data dallo stesso circolo del Pd su facebook: "Nella notte, con un atto vandalico contro la sede di 02PD, qualcuno ha tentato di macchiare l'azione del nostro circolo, che da sempre fa della presenza sul territorio e della collaborazione con i cittadini il suo baluardo. Non saranno certamente delle scritte a intimidirci, anzi saranno motivo per cercare di fare sempre di più e meglio senza scalfire la passione che ci anima!"