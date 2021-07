Candidati solo se vaccinati, Sala: "Da Letta proposta giustissima"

Sulla proposta di vaccinare tutti i candidati delle amministrative avanzata dal segretario del Partito democratico, Enrico Letta, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha affermato che "mi sembra giustissimo: almeno diamo l'esempio". Lo ha detto a margine della commemorazione della strage di via Palestro, che si e' tenuta questa mattina davanti alla Galleria di arte moderna a Milano. "Io rispetto le opinioni avverse, quello che non mi va e' l'ambiguita', da una parte o dall'altra: io sono per i vaccini e per il green pass, e senza alcun dubbio mi esprimo da dicembre a favore della vaccinazione", ha detto, sottolineando la necessita' di "dire le cose come stanno". Dopodiche', ha concluso, credo "che l'unica via per uscirne sia la vaccinazione di massa, altre soluzioni non mi pare siamo state individuate dalla scienza".