Candidato cdx a Milano, Salvini: "Serve tempo ma saremo uniti"

Continua a non esserci il nome del candidato di centrodestra alle prossime comunali e Matteo Salvini 'smonta' la deadline fissata da Giorgia Meloni per scegliere i candidati di Roma e Milano. "I giorni decisivi sono nelle mani del buon dio", ha detto il leader della Lega rispondendo a una domanda dei giornalisti. "Martedi' sara' un giorno come gli altri e quando sceglieremo lo diremo", taglia corto quanto alla data anticipata dalla leader FdI come termine per decidere i nomi per Campidoglio e Palazzo Marino.

"Ci sono 3-4 nomi in gamba e di livello sia su Roma che su Milano. Ognuno fara' le sue riflessioni e approfondimenti e uniti sceglieremo i migliori. Noi saremo uniti, a differenza degli altri" ha aggiunto il leader della Lega. E ha ribadito: "C'e' piu' di una persona messa a disposizione, a me piacciono i nomi di cui si sta parlando".

Sala: "Manca il candidato cdx? A me non cambia molto"

In merito al fatto che non si conosce ancora il candidato sindaco per il centro destra, Giuseppe Sala risponde che dal punto di vista della campagna elettorale “per me non cambia molto. Alla fine, abbiamo sei liste, probabilmente arriveremo a otto in una decina di giorni. Il network messo insieme dal mio comitato elettorale raccoglie una quantità di persone impressionante. Noi stiamo marciando. La corsa per essere eletti, in particolare quella per diventare sindaco, è una corsa comunitaria, non di un singolo. Bisogna veramente contare sulla squadra. Diciamo che io affronto questa campagna, rispetto a quella precedente, con più serenità perché ho più padronanza del sistema che cinque anni fa non avevo”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia dell’alzabandiera in piazza del Duomo a Milano in occasione della Festa della Repubblica