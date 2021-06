Candidato centrodestra a Milano: potrebbe essere Andrea Farinet

Come riportato da Corriere.it in un articolo del gionalista Maurizio Giannattasio, l'identikit del possibile candidato sindaco a Milano per il centrodestra corrisponderebbe per molti aspetti al profilo di Andrea Farinet, professore universitario di Economia di impresa che ha fatto esperienza di ricerca e docenza all’Universita’ Bocconi dal 1983 al 2007 su temi quali la Corporate governance, le strategie di business con particolare riferimento al mercato dell’Information&Communication Technology, al Travel&Trasportation, ai New Media ed al Food.

Ma cosa si sa di Farinet? Sul suo sito l'imprenditore e professore si racconta: "Sono nato a Verbania, da una famiglia di antiche origini valdostane ho tre figli, Marlène, Nathalie e Alessandro e vivo tra Milano e il Lago Maggiore. Mi sono laureato in Economia aziendale all’Università Bocconi di Milano nel 1983 ed in Scienze politiche all’Università Statale nel 1988. Ho conseguito il Dottorato di ricerca in Economia aziendale all’Università Bocconi nel 1989 e mi sono specializzato in Psicologia del lavoro e del consumo attraverso l’insegnamento di Gustavo Pietropoli Charmet, Marisa Giorgi, Giampaolo Lai,Luigi Pagliarani e Gianpaolo Fabris. Ho approfondito in particolare la psicologia del lavoro a Milano presso Ariele tra il 1994 e 1999.Sono professore associato confermato di Economia e Gestione delle imprese presso l’Università Cattaneo di Castellanza dove insegno Marketing Relazionale e CRM e Psicologia del Consumo (www.liuc.it). Sono, inoltre, docente di marketing al Master in Strategia Aziendale (MISA) e al Master in Gestione Sanitaria (EMMAS) della Sda-Bocconi.Dal 1984 al 2003 ho insegnato Marketing presso l’ Università Bocconi. Ho insegnato, inoltre, Economia e Gestione delle imprese presso l’Università della Valle d’Aosta (2003-2004) (www.univda.it), Marketing delle aziende turistiche presso l’Università IULM (2000) di Milano e Marketing Industriale (dal 1995 al 1998) e Istituzioni di Economia (1999) al Politecnico di Milano presso il corso di laurea di Design Industriale.Sono stato docente senior della SDA Bocconi dal 1996 al 2007, presso la quale ho diretto nel 2001 il Master in Internet Business (M.IN.B.), corso di General Management, realizzato in collaborazione con alcune delle più note aziende italiane ed internazionali, quali Banca Intesa, Cisco, Etnoteam, HP e Telecom Italia Lab.Inoltre, sono stato coordinatore del corso di Marketing Management mercati industriali dal 1990 al 2003. Ho coordinato il corso di Marketing Turistico dal 1993 al 2001 e nel 1984 ho coordinato il primo corso svolto in Italia di Marketing per mediatori immobiliari."

E ancora "Ho svolto ricerche ed effettuato attività di formazione e consulenza per le principali aziende italiane ed internazionali tra le quali: Abb, Alitalia, Assolombarda, Ansaldo, Barilla, Basf, Bmw, Bosh, Bracco, Bticino, CALV, Coldiretti, Coop Italia, Edison, ENI, Ferrari, Ferrovie dello Stato, Finsiel, GD, Hewlett Packard, IBM , Infostrada, Lifegate, Lindt, Microsoft, Mondadori, MSD, Oracle, Peugeot, Poste Italiane, RCS, Sanofi, Sun, Volvo, Gruppo Telecom, UNIVA, Zambon, Zanichelli."

"Sono advisor di alcuni dei più grandi Fondi di Private Equity italiani e internazionali - prosegue Farinet - con particolare attenzione alle nuove tecnologie e all’economia digitale.Sono attualmente consulente e consigliere d’amministrazione di grandi famiglie imprenditoriali italiane, relativamente a progetti di investimento in ambito industriale, turistico e immobiliare.Sono stato socio membro della Società Italiana di Marketing (www.simktg.it). Ho pubblicato numerosi libri ed articoli sull’economia della impresa, sull’economia dell’innovazione e sulle nuove tecnologie per la Digital transformation. (Pubblicazioni di Andrea Farinet) Su questi temi ho partecipato come relatore a numerosi convegni ed eventi e, in particolare, al World Marketing Forum 2008 e World Business Forum 2008. La foto a sinistra e’ relativa al dibattito con John Davis della Harvard University su Capitalismo familiare, ricambio generazionale e Family Office, svoltosi al World Business Forum di Milano nel settembre 2005.Il 15 maggio 2013 ho organizzato a Milano il Primo European Socialing Forum, dedicato in particolare ad Expo 2015 ed al settore agro-alimentare".

"Per quanto riguarda l’attività professionale - spiega Farinet - sono stato Fondatore di Progetto, società specializzata nella consulenza per la direzione aziendale, per la quale ho svolto interventi legati alla strategia aziendale, alla corporate governance, alla corporate social responsibility e all’Internet marketing.In questo ambito ho effettuato progetti professionali in affiancamento ad alcune delle più importanti aziende italiane ed internazionali, soprattutto sul CRM (Customer Relationship Management) e sui New Media e Social Network.Per conto del Gruppo Coesia e della rivista On Network ho potuto discutere sul futuro dell’economia italiana ed europea con Roger Abravanel, Alberto Bombassei, Luca Cordero di Montezemolo, Gabriele Galateri di Genola, Gianfelice Rocca ,Umberto Paolucci, Pasquale Pistorio, Franco Tatò,Ho ricoperto numerosi incarichi in imprese e istituzioni, sia pubbliche che private, tra cui: membro del Comitato Esecutivo della Fondazione Isabella Seràgnoli insieme a Roberto Poli e Maurizio Petta, membro del Comitato Esecutivo di Italian Business Aviation Association (www.ibaa.it), membro del Comitato Strategico del Casino de la Vallé insieme a Gianni Zandano e Paolo Vitelli (www.casinodelavallee.info), membro del Comitato Scientifico della Fondazione Courmayeur – Centro Internazionale su Diritto, Società e Economia (www.fondazionecourmayeur.it) insieme a Giuseppe De Rita, Mario Deaglio, Waldemaro Flick, Franzo Grande Stevens, Lodovico Passerin d’Entreves, Livia Pomodoro; Vice Presidente dell’Osservatorio sul Sistema montagna “L. Ferretti”.

"Nel 2005, 2006, 2009, 2010 e 2014 - aggiunge Farinet - sono stato Presidente o Componente della Commissione per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso LIUC- Università Cattaneo. Ho collaborato con alcune testate italiane ed internazionali tra le quali la RAI, il Corriere della Sera, il Sole – 24 Ore, Computerworld e Netforum.Sono stato nominato nel 2010 Presidente del Council da parte della Società internazionale Superbrands per la ricerca sulla Responsabilità Sociale in Italia e membro della giuria per il Marketing Award di Edilportale, primo motore di ricerca per l’edilizia in Italia. Nel 2011 e nel 2012 sono stato, a Roma, il Coordinatore scientifico e didattico dell’Istituto Nazionale Istruzione Politiche Agricole (INIPA). Nel 2013 ho pubblicato, insieme a Giancarlo Roversi, la Carta Universale dei Diritti della Terra Coltivata, che è stata presentata in occasione di Expo 2015 al Secondo European Socialing Forum, presso Cascina Triulza il 3 giugno 2015. Nel giugno 2019 sono stato nominato Presidente di Fondazione Pubblicità Progresso (www.pubblicitàprogresso.org)".