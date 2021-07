Candidato centrodestra a Milano: spunta il nome di Alessandro Munari

Secondo le indiscrezioni riportate da Il Giornale, nella rosa dei candidati a candidato sindaco di Milano per il centrodestra spunta in nome di Alessandro Munari, avvocato, professore e membro del consiglio di amministrazione del Giornale e della Pbf. "Ci sono tante persone in gamba e validissime tra la rosa dei candidati - le sue parole ieri quando la notizia ha cominciato a circolare - Sono in una fase della vita nella quale sarei entusiasta di mettermi a disposizione come civil servant. Forse Milano ha bisogno di una spinta, di un po' di dinamismo in più", riporta Il Giornale. Sarà lui il candidato? Oppure Luca Bernardo, responsabile del reparto di pediatria dell'ospedale Fatebenefratelli, che ha già dato la sua disponibilità?

Matteo Salvini ha dichiarato a Radio 24: "Questo fine settimana" il centrodestra "avrà una squadra" per Milano. Una squadra che "stiamo creando- spiega il leghista- penso che nelle prossime ore sarà completa". "Ci sono profili- prosegue Salvini - che nel loro percorso trovano problemi personali che rispetto e che non sta a me portare in piazza". Anche perché "fare il sindaco per cinque anni è impegnativo", e quindi "ci sta che qualcuno ti dica 'ti do una mano' in squadra".