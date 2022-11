Candidatura Majorino, le reazioni. Schlein: “Ottima notizia”

Fioccano le dichiarazioni, da tutti gli schieramenti politici, sull'annuncio della candidatura di Pierfrancesco Majorino alle Regionali lombarde.

Elly Schlein: " Majorino da sempre in prima sul fronte dei diritti sociali e civili"

La deputata Elly Schlein commenta su Twitter: "La candidatura di Majorino in Lombardia è davvero un'ottima notizia. Da sempre in prima sul fronte dei diritti sociali e civili, amministratore competente, di grande coerenza, capace di unire e con una visione di futuro chiara. Forza Pier, siamo con te!".

Fratoianni: "Ora subito al lavoroper vincere e battere questa destra pericolosa"

"Ogni tanto una buona notizia. Pierfrancesco Majorino sarà il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Lombardia. Un profilo di spessore che guarda a sinistra in nome dell'unità". Lo scrive su Facebook il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "Ora subito al lavoro - conclude Fratoianni - per vincere e battere questa destra pericolosa".