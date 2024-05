Cane lasciato sul balcone con scotch sul muso, condannati a un anno

Il Tribunale di Como ha condannato a un anno di reclusione per maltrattamenti una coppia di Cantu', lui di 43 anni, lei di 38, ritenuti colpevoli, si legge nel capo d'imputazione, di avere "sottoposto a sevizie e a trattamenti che danneggiavano la loro meticcia nera chiudendole il muso con lo scotch". Questo avrebbe determinato "l'impossibilita' per l'animale, che veniva lasciato in queste condizioni sul balcone, di alimentarsi, nutrirsi e respirare normalmente". I fatti risalgono al novembre del 2020. Secondo la pm Maria Vittoria Isella, il loro comportamento mise il cane a rischio di soffocamento "con macerazione della cute sotto il nastro adesivo e formazione di ulcere aperte e zone di necrosi cutanea e sanguinamento e perdita di pelo nelle occasioni in cui il cane riusciva a strapparsi il nastro adesivo".