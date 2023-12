Cantieri M4 Milano, Berni Ferretti chiede aiuti per i commercianti

Il consigliere di Forza Italia del municipio 1 di Milano Forza Giampaolo Berni Ferretti ha presentato una interrogazione su via De Amicis ed il cantiere dell’ M4. "L’ M4 rappresenta per Milano un’opera, una volta realizzata, di incredibile opportunità di movimento e di sviluppo per Milano - spiega - E’ riconosciuta come una necessita da parte di questa Giunta Comunale di rendere meno invasivo, per quanto possibile, sulla vita dei residenti e sulle attività commerciali il cantieri e, sempre si sono raccolte segnalazioni e sempre corretto parzialmente il cantieri. Si è sempre cercato di salvaguardare le moltissime attività commerciali, anche storiche, che registrano e registreranno un prevedibile calo degli incassi per il minor passaggio di clienti nel percorso del cantiere. Via De Amicis dopo che l ‘intersezione tra via Carducci e St Ambrogio è di fatto chiusa o è diventata una via secondaria"

Berni Ferretti: aiuti per i commercianti di via De Amicis

Il consigliere di Municipio 1 Berni Ferretti chiede se il Comune abbia previsto degli aiuti per i commercianti di via De Amicis e se è previsto un aiuto ai proprietari dei muri degli esercizi commerciali, per esempio prevedendo una defiscalizzazione, visto che sicuramente dovranno rivedere o continuare a rivedere al ribasso i canoni d’ affitto di un’area di minore, ancora per gli anni di durata del cantiere, pregio economico e commerciale.