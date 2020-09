Cantù, si apparta in auto con una 15enne, arrestato per prostituzione minorile



Si apparta in auto con una 15enne a Cantù, arrestato per prostituzione minorile. L'uomo sveva conosciuto la giovane in un bar e si è poi accordato con lei per una prestazione sessuale a pagamento. Sono stati alcuni amici della giovane ad avvertire le forze dell'ordine facendo scattare l'indagine.