Canzone Paky al “LoveMi”, consigliere Albiani:”Testo omofobo e misogino"

Canzone Paky al “LoveMi” di Milano, consigliere Albiani: ”Testo omofobo e misogino”

Finisce al centro delle polemiche il brano “Blauer”, cantato dal rapper Paky sul palco del LoveMi, concerto di beneficenza svoltosi in piazza Duomo settimana scorsa e andato in diretta su Italia 1. Nel mirino del consigliere consigliere comunale del Pd e attivista Lgbtq+, Michele Albiani, sono finite alcune parole definite “omofobe e misogine”.

Albiani: “Almeno si scusino, per evitare che questa vicenda omofoba e misogina diventi un pericoloso precedente"

"Il fatto che queste parole siano passate in sordina per più di una settimana, nonostante la visibilità dell'evento, dimostra come nel nostro Paese ci sia ancora un'accettazione generalizzata di linguaggi offensivi nei confronti di minoranze e donne. E' scandaloso - ha proseguito -. Un evento di beneficienza, di questa portata mediatica, svoltosi in piazza Duomo, con tanto di patrocinio del Comune, avrebbe meritato una maggiore attenzione da parte degli organizzatori per quanto riguarda i contenuti, conoscendo anche la loro sensibilita'. A frittata fatta, almeno si scusino, per evitare che questa vicenda omofoba e misogina diventi un pericoloso precedente". La canzone incriminata a cui fa riferimento il consigliere dem è la stessa che ha scatenato la contrarieta' dell'addetto alla sicurezza al concerto di piazza Duomo, le cui reazioni sono diventate virali in un video su Tik Tok.