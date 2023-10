Capelli nuovo segretario milanese Pd. Ma a Milano c'è una minoranza

Alessandro Capelli al 66,5% e Santo Minniti al 33,5%. È questo il dato definitivo del congresso metropolitano del Pd Milano secondo quanto riportato dallo stesso partito in un comunicato, ricordando che nella giornata di oggi si è anche votato anche per la nuova segretaria regionale, per la Conferenza delle Donne Democratiche di Milano metropolitana e per l'elezione delle segretarie e dei segretari dei circoli dem cittadini e metropolitani.

LE DICHIARAZIONI - "Oggi inizia una nuova pagina per il Pd Milano metropolitana, da scrivere tutte e tutti insieme. Oggi ha vinto il Pd - ha commentato il neosegretario metropolitano Alessandro Capelli -. Grazie a chi ha votato e grazie a chi ha tenuto aperti i circoli. Grazie a chi ha costruito questa strada con me dal primo momento e ha promesso di non lasciarmi solo. Grazie a Santo Minniti e a tutti i suoi sostenitori. È stato un mese intenso, impegniamoci a renderlo utile per il PD. Un grande abbraccio a tutti i nuovi segretari di circolo e un grande grazie agli uscenti. Da oggi torna a esistere una sola bandiera, quella del nostro partito. Perché le sfide che abbiamo davanti hanno bisogno di ciascuno. Grazie di cuore a Silvia Roggiani che ci lascia un partito in forma e che sarà al nostro fianco da segretaria regionale".

La deputata e neosegretaria regionale del Pd, Silvia Roggiani, ha augurato "buon lavoro" a Capelli. "Sono certa che saprà guidare al meglio il Partito Democratico milanese con la squadra che costruirà. A lui e a Santo Minniti, un grazie per aver animato questo congresso con proposte, idee e spunti per il nostro futuro - ha affermato -. Fatemi ringraziare anche tutte le volontarie e tutti volontari che oggi hanno reso possibile questa giornata. Da domani inizia una nuova fase qui a Milano metropolitana e in Lombardia dove dobbiamo fin da subito lavorare verso il 2028 al fianco del nostro gruppo consiliare regionale, domattina sarò da loro. Un grande grazie anche a Vinicio Peluffo per aver guidato in questi anni il Pd Lombardia, a tutti i nuovi segretari eletti e agli uscenti. Adesso raccogliamo i frutti di questo congresso, avanti insieme".