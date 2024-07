Capello (Zest) al Rome Venture Forum: "Incentivare nascita di nuovi operatori"

Capello (Zest) al Rome Venture Forum: "Incentivare la nascita di nuovi operatori"

Luigi Capello, Ceo di Zest, è intervenuto al Rome Venture Forum, l'evento organizzato da Roma Startup e SACE per analizzare le potenzialità e le grandi opportunità dell'ecosistema romano del venture capital. Queste le sue dichiarazioni: “L’ecosistema del venture capital di Roma e del Lazio è oggi solido, con oltre 1400 startup, nuovi Fondi e operatori di venture capital, importanti player istituzionali e grandi corporate che sono oggi in prima linea sulla frontiera dell’innovazione. Manca ancora un'offerta di capitali in grado di accelerare la crescita e lo sviluppo delle startup e, di conseguenza, di tutto l’ecosistema. A Roma sono presenti Casse di Previdenza, assicurazioni e fondi pensione, gli attori principali che, a livello internazionale, finanziano l’industria del venture capital".

Capello ha aggiunto: "È necessario incentivare la nascita di nuovi operatori, che possano convogliare maggiori risorse a supporto della crescita delle startup. È importante, inoltre, che le corporate e le grandi aziende puntino con ancora più decisione sul venture capital, anche prendendo spunto dalle iniziative virtuose già in campo. Questa direttrice, supportata da una visione istituzionale univoca, può trasformare Roma nell’ecosistema di riferimento per l’early stage venture capital e il centro d’innovazione del Sud Europa e del Mediterraneo.”