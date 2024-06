Capo ultrà dell'Inter pestò un ambulante: condannato

Il capo ultra' dell'Inter Andrea Beretta e' stato condannato dal Tribunale di Milano a un anno con la pena convertita in una multa da 3.650 euro per il pestaggio di un ambulante nel febbraio 2022, in occasione della partita Inter-Liverpool, che vendeva fotografie dei calciatori ed altri gadget fuori lo stadio San Siro. Il 49enne, difeso dall'avvocato Mirko Perlino, aveva scelto il rito ordinario ed era finito a processo davanti alla nona sezione penale. Per l'accusa Beretta aveva detto "noi siamo della curva, qua i napoletani non li vogliamo" mentre con un complice (condannato in abbreviato a 2 anni e 4 mesi) aveva preso a calci e pugni strappandogli al contempo anche lo spray medicinale che la vittima utilizzava per prevenire le crisi asmatiche e gettandolo in terra. L'ambulante era stato medicato in ospedale e dimesso con una frattura al perone, trauma cranico non commotivo, contusioni ed abrasioni varie guaribili in 32 giorni.