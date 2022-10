Caporalato nel Pavese, schiavi al lavoro sette giorni su sette per 15 ore

La Guardia di finanza di Pavia ha notificato tre misure di custodia cautelare in carcere nell'ambito di indagini per intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera, il cosiddetto caporalato. Il gip contesta questo reato ai tre amministratori di fatto di altrettante ditte individuali operate nel settore calzaturiero nel territorio della Lomellina, tutti e tre cinesi. Le indagini hanno permesso di dimostrare che in tre opifici di Vigevano venivano sfruttati i lavoratori dipendenti; i caporali, cioe' i tre arrestati, li costringevano a lavorare indistintamente giorno e notte dalle 10 alle 15 ore, senza pausa e senza alcun giorno di riposo