Caporalato, rinviata a giudizio a Milano la manager di Uber

E' stata rinviata a giudizio dal gup di Milano Teresa De Pascale Gloria Bresciani, manager (sospesa) di Uber Italy, imputata in udienza preliminare per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro dei ciclo-fattorini del servizio Uber Eats nell'ambito dell'inchiesta del pm Paolo Storari avviata nel maggio 2020. Bresciani, difesa dall'avvocato Domenico Aiello, comparira' il prossimo 18 ottobre davanti alla nona sezione penale del Tribunale del capoluogo lombardo. Contestualmente il giudice ha ratificato i patteggiamenti degli amministratori di fatto e diritto delle societa' di intermediazione Flash Road City e Frc srl Leonardo Moltini (2 anni con pena sospesa per sfruttamento del lavoro) e Danilo Donnini (3 anni per sfruttamento del lavoro e frode fiscale) e Miriam Gilardi, contabile e madre di Moltini (1 anni e mezzo per favoreggiamento). Giuseppe Moltini, amministratore di Flash Road City e padre di Leonardo, ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato che sara' discusso nell'udienza preliminare del 19 luglio.