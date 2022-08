Capotreno difende ragazza: tre giorni dopo l'aggressore lo prende a schiaffi

Capotreno difende una ragazza: tre giorni dopo l'aggressore lo prende a schiaffi

Lo scorso 5 agosto era intervenuto a difesa di una ragazza, che stava discutendo con un 30enne marocchino alla stazione ferroviaria di Mortara (Pavia): il capotreno era stato minacciato dall'uomo e costretto anche a cancellare il treno n.10076 sulla linea Mortara-Milano. A distanza di tre giorni, ieri il ferroviere, mentre si stava recando al lavoro sempre alla stazione di Mortara, e' stato raggiunto per strada dal 30enne e da un suo connazionale. I due prima hanno minacciato il capotreno, poi l'hanno preso a schiaffi. Successivamente si sono allontanati, ma sono stati intercettati dai Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Vigevano (Pavia), che li hanno trovati in possesso di un martello di carpentiere, che e' stato sequestrato. I due nordafricani sono stati denunciati per lesioni personali, minacce e porto abusivo di oggetti atti ad offendere e interruzione di pubblico servizio. Il capotreno ferito e' stato soccorso dal 118, trasportato in ambulanza in ospedale, medicato e subito dimesso.