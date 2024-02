Carabiniere "anti-Mattarella", il pm di Milano apre un fascicolo

Il procuratore di Milano Marcello Viola ha aperto un fascicolo a modello 45 sull'episodio che ha visto coinvolto il carabiniere maresciallo capo di 54 anni in servizio al III Reggimento autore delle frasi contro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla manifestazione pro Palestina dello scorso sabato. Gli accertamenti dei militari del comando provinciale di Milano saranno coordinati dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano. Prima di ipotizzare un'ipotesi di reato ed eventualmente iscrivere il maresciallo capo si attendono ancora le informative riportanti il dialogo tra il militare impegnato quel giorno nel servizio d'ordine pubblico e la 94enne Franca Caffa in cui il primo ha detto in riferimento al Capo dello Stato: "Non l'ho votato, non l'ho scelto io, non lo riconosco".