Carcere Beccaria, operatore trovato in possesso di droga destinata ai detenuti

Un operatore esterno che svolge attività presso il carcere minorile Beccaria di Milano è stato trovato in possesso di 93 grammi di sostanza stupefacente, destinata probabilmente ai reclusi. Ne hanno dato notizia Domenico Pelliccia e Giuseppe Merola, segretario generale aggiunto e segretario nazionale della Federazione sindacati autonomi Cnpp che esprimono "soddisfazione per la delicata attività di polizia giudiziaria svolta". "La Polizia Penitenziaria è un sano ed efficiente apparato dello Stato, sempre pronto a salvaguardare la sicurezza e l'ordine della collettività e del sistema penitenziario tutto - sottolineano i sindacalisti, in una nota - operando spesso in situazioni di criticità organiche e strutturali, ma sempre a difesa de proprio mandato istituzionale. Il 'Beccaria' ha purtroppo vissuto dei difficili momenti passati, di varia natura, ma auspichiamo che le condizioni di lavoro e di vivibilità detentiva possano pian piano migliorare e far affermare l'istituto, storicamente un baricentro di trattamento nelle attività di risocializzazione".