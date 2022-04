"Cari ladri, restituite la collana al mio papà": la tenerissima lettera

"Cari ladri sono una bambina di 8 anni". Inizia così la lettera che una bimba di Casatenovo, nel Lecchese, ha scritto a chi ha svaligiato la casa sua e dei suoi genitori. Portando via in particolare un oggetto dal grande valore affettivo: la collana che lei aveva regalato a mio papà risparmiando per due anni lunghi".

Con grande educazione, la bambina saluta "con affetto" i ladri chiedendo la restituzione del maltolto. Pubblicata dal Corriere, la letterina sta facendo il giro del web. E tutti sperano che i ladri si inteneriscano restituendo la preziosa collana al papà della bambina.

