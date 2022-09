Carlo Cottarelli critico: "La rete ferroviara lombarda è peggiorata"

“Se guardiamo la rete dei trasporti ferroviaria, vediamo che in 50 anni non c’è stato nessun miglioramento. Sono andato a prendere l’orario dei treni di 50 anni fa che si trova in rete e a confrontare i tempi di percorrenza tra Milano e Cremona e Cremona-Brescia e in 50 anni non c’è stato nessun miglioramento”. Lo ha detto Carlo Cottarelli, candidato per il Pd al Senato, al termine della visita dell’Anfass di Crema (Cremona).

Cottarelli: "Altra questione grossa riguarda la sanità"

“L’altra questione grossa è ovviamente quella della sanità. Le due responsabilità principali di una Regione – ha aggiunto – sono sanità e trasporti pubblici e anche lì, se si va a confrontare la Lombardia con le peggiori Regioni d’Italia, senza far nomi, allora siamo messi bene. Se andiamo a confrontarla con le Regioni con cui ci dovremmo confrontare, come l’Emilia-Romagna e il Veneto, la Lombardia non è messa così bene in tanti indicatori, nelle liste d’attesa, nei tempi dei pronto soccorso, per non parlare dei medici di medicina generale. Ci sono tante cose che dovrebbero essere migliorate”.