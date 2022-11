Carlotta Rossignoli, la ragazza dei record. Ma per Selvaggia è "privilegiata"

Carlotta Rossignoli è un medico, influencer e presentatrice televisiva veronese. Negli ultimi giorni, è tornata agli onori della cronaca per un ulteriore successo. Raccontato in pompa magna da diverse testate.

I successi di Carlotta e il titolone del Corriere

Prima il diploma con un anno di anticipo, ora il 110 e lode in Medicinas Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ottenuto undici mesi prima della scadenza naturale dei 6 anni. E, assieme a questi, record la carriera da influencer e presentatrice televisiva.

In una recente intervista al Corsera, ha spiegato i motivi del suo successo: "Sono determinata e mi organizzo: ho una tabella di marcia che rispetto senza distrazioni e una famiglia stupenda che mi supporta in tutto", spiega: "Mi aiuta poi il fatto di dormire poco, per me il sonno è tempo perso, e una buona memoria. C’è poi un terzo segreto: ho una gran voglia di fare. Quando ero in sessione, sotto esame, studiavo dalle 6 del mattino fino anche alle due di notte".

Selvaggia Lucarelli su Domani: "Di sicuro non ha mai dovuto pensare a come pagarsi le tasse o l’affitto di un buco di stanza da fuori sede"

Non la vede allo stesso modo Selvaggia Lucarelli che oggi, dalle pagine del quotidiano Domani, evidenzia alcuni aspetti non trattati dagli altri giornali. Scrive la Lucarelli: "Il punto è che questa celebrazione del miracolo Carlotta Rossignoli non tiene conto della condizione di partenza di questa brillante studentessa, ovvero l’enorme quantità di strumenti di cui ha disposto e dispone. Che non sono gli strumenti di qualsiasi studente desideroso di laurearsi in tempo record".E ancora: "Il manuale dell’iperproduttività sbandierata a mezzo stampa, perché lei non è mica uno di questi giovani smidollati che vanno ai rave o chiedono il reddito di cittadinanza per fare la bella vita, no, lei è un sergente di ferro". Insomma, Selvaggia smonta il mito Carlotta Rossignoli: "Carlotta Rossignoli ha frequentato un liceo a pagamento con programma internazionale (Alle Stimate), si è laureata in inglese in un’università privata che le ha consentito di abbreviare l’iter, con una retta fino a 20.000 euro l’anno (al San Raffaele), ha frequentato corsi di inglese a Cambridge, viaggia in giro per il mondo da quando era bambina, ha tutti i mezzi economici e le altissime aspettative familiari che le consentono di perseguire i suoi ambiziosi traguardi senza soste, necessità, preoccupazioni. Di sicuro non ha mai dovuto pensare a come pagarsi le tasse o l’affitto di un buco di stanza da fuori sede. Il suo successo è inseguito con l’impegno, certo, ma anche con i mezzi (suo padre viene raccontato come semplice impiegato di banca, ma ho i miei dubbi)".

Parole che hanno scatenato altre polemiche. E sono in molti a dare dell'invidiosa a Selvaggia Lucarelli, "paladina delle donne e del femminismo".