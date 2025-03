Carnevale ambrosiano: quali sono i costumi e le maschere più richiesti

Passaggio di testimone tra il Carnevale 'tradizionale' e quello ambrosiano, con i comuni della Diocesi di Milano che iniziano i festeggiamenti in queste ore. Ad accomunare gli appuntamenti un dato univoco: quest’anno ha vinto il ‘Carnevale fai da te’. Infatti, secondo le rilevazioni dell’Osservatorio dei Supermercati Il Gigante (una settantina di punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia) si registrano più travestimenti personalizzati e in tendenza con l’attualità, meno costumi classici o comunque preconfezionati. La vendita di maschera, accessori, trucchi, tatuaggi, coriandoli, stelle filanti e schiume spray ha fatto segnare un incremento delle vendite del 25% rispetto al 2024. Per quanto riguarda i costumi, destinati prevalentemente ai bambini, si segnala nel complesso un lieve arretramento quantificabile nel 10%. Tra i travestimenti più gettonati la Principessa Barbie, Sonic, Spiderman e Batman.

“L'orientamento al risparmio e all’ottimizzazione dei costi – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del gruppo ‘Il Gigante’ – riguarda anche eventi come il Carnevale. Le famiglie tendono a risparmiare per il costume brandizzato, guardando a quello realizzato ‘in casa’, in modo tale da destinare risorse a prodotti tipici della tradizione di questa festa”. L’acquisto di dolci, come chiacchiere e tortelli, infatti, infatti sta facendo segnare - rispetto allo stesso periodo dello scorso anno - un aumento del 20%.