Caro-affitti: "Bene la protesta degli studenti. Dal Governo nessun intervento"

"Gli studenti fanno bene a protestare, è giusto portare l'argomento al centro dell'attenzione". Contattato da Affaritaliani.it Milano, Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e al Piano Quartier del Comune di Milano, si schiera a fianco dei giovani che, con l'avvio della stagione universitaria, tornano a protestare contro il caro affitti.

L'assessore Maran: "Nei fondi del Pnrr rientra tutto tranne che i finanziamenti agli studentati"

Rispuntano le tende di fronte al Politecnico, simbolo di una serie di richieste che coinvolgono anche il Comune di Milano. Anche se, dalle parole di Maran, traspare una certa delusione verso le mancanze del governo: "Non ci sono segnali straordinari di cambio di passo - attacca Maran. Nei fondi del Pnrr rientra tutto tranne che i finanziamenti agli studentati, non c'è nessun avanzamento per quanto concerne i fondi per il diritto allo studio nè l'Italia ha rifinanziato i fondi per il diritto all'affitto".

La proposta dello studentato diffuso

Insomma, una serie di lacune che metterebbero in difficoltà il Comune. Che risponde a suo modo. "I fondi per gli studentati hanno un limite: vanno ad abbassare la retta di quelli privati. La nostra proposta è quella dello studentato diffuso. Mettiamo a disposizione 300 appartamenti sfitti, da cui ricaviamo stanze doppie per 600 studenti. Il costo di affitto è di 250 euro per chi è sotto la soglia di reddito per lo studio, 350 per chi la supera. Si tratta di prezzi dimezzati rispetto al costo medio degli affitti in città".

Caro-affitti, venerdì 22 settembre l'incontro promosso da Sala

Una manovra che consente di rimettere in circolo appartamenti da ristrutturare e con cui - spiega l'assessore - "il Comune cerca di autofinanziarsi". Intanto si muove anche il sindaco Sala. Per venerdì 22 ha convocato un nuovo incontro per affrontare il tema degli alloggi per gli studenti e del caro casa a Milano e per illustrare le iniziative avviate dall’amministrazione comunale in questi mesi. Il primo cittadino ha invitato i rettori delle università milanesi, le associazioni studentesche, i rappresentanti della Regione Lombardia e della Città metropolitana. Piccoli passi per andare incontro alla rabbia degli studenti.