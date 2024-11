Caro affitti: Bovisa è il nuovo quartiere d’oro a Milano

Milano si conferma capitale degli affitti stellari, e a guidare la classifica dei quartieri più “hot” c’è Bovisa. Secondo uno studio condotto da Century 21 Italia e Wikicasa, i prezzi degli affitti nel quartiere, famoso per la sua vicinanza al Politecnico, hanno registrato un’impennata del 27% dal 2022 a oggi. Da una media di 15 euro al metro quadro si è passati a quasi 19 euro, segnando un trend che coinvolge anche aree limitrofe come Dergano, Affori e Bicocca, con aumenti compresi tra il 23% e il 27%. Questo fenomeno è trainato non solo dalla domanda crescente di studenti universitari, ma anche dalla tendenza a preferire quartieri ben collegati e dal rinnovato interesse verso aree più accessibili rispetto al centro.

Caro affitti, un trend che investe tutta Italia

Non solo Milano: il caro affitti è un fenomeno che coinvolge i principali poli universitari italiani. Firenze segna il record con un aumento del 44% e un prezzo al metro quadro che supera i 22 euro, mentre Pisa, con un balzo del 45%, si distingue come la città universitaria con la crescita percentuale più alta. Al contrario, città come Perugia, Parma e Ferrara registrano aumenti contenuti, sotto il 6%. Secondo gli esperti, la crescita degli affitti brevi e la carenza di immobili a lungo termine stanno mettendo in difficoltà i fuori sede, spingendoli a cercare alternative nelle zone periferiche. Questo spostamento, unito all’aumento della domanda, sta contribuendo a ridisegnare la mappa del mercato immobiliare, trasformando quartieri prima considerati secondari in veri e propri punti di riferimento per studenti e giovani lavoratori.