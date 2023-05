Caro affitti, giovedì i rettori in Comune. Billari: "Patto famiglie-studenti"

Un primo passo, un segnale per cercare di smuovere una problematica diventata ormai un'emergenza. Il Comune di Milano ha convocato per giovedì prossimo i rettori delle Università milanesi per discutere del problema del caro affitti che si abbatte sugli studenti. La protesta di Ilaria Lamera, che nei giorni scorsi si era appostata di fronte al Politecnico dormendo in tenda, ha scosso le istituzioni. Così l'assessore comunale alla casa, Pierfrancesco Maran, ha organizzato l'incontro a cui prenderanno parte anche l'assessore alla casa di Regione Lombardia Paolo Franco e, molto probabilmente, il sindaco, Beppe Sala.

Le proposte del rettore della Bocconi, Francesco Billari

Per Francesco Billari, rettore dell'Università Bocconi, intervistato da Il Giorno, servono "patti tra famiglie e studenti e sussidi sul modello nordeuropeo". Secondo Billari, l'emergenza caro-affitti è una conseguenza del successo della città che attrae numerosi studenti da ogni parte d'Italia".