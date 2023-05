Caro affitti, la protesta delle tende divampa in Lombardia e in tutta Italia

Caro affitti, la protesta delle tende divampa in Lombardia e Italia

Si estende anche in Lombardia la protesta degli studenti universitari contro il caro affitti. Come noto, tutto è iniziato con l'iniziativa della 23enne Ilaria Lamera, che una settimana fa ha piantato una tenda davanti al Politecnico di Milano. Altri l'hanno quindi seguita davanti all'ateneo milanese, mentre anche a Roma, davanti alla Sapienza, spuntavano altre tende. Quindi Firenze, Torino, Cagliari. Ora è la volta di Pavia, dove il sindacato studentesco Udu ha indetto una manifestazione sotto lo slogan 'Senza casa, senza futuro'.

Pavia, "enormi difficoltà a trovare alloggio"

Secondo l'Unione degli Universitari, infatti, la situazione abitativa a Pavia è critica. La ricerca che UDU Pavia ha presentato in Università a settembre sugli affitti (con la partecipazione di Cgil, Sunia, Uppi, Confedilizia ed EDiSU Pavia) evidenzia infatti come vi siano "enormi difficoltà a trovare alloggio, con centinaia di studentesse e studenti che non riescono ad avere un'abitazione adeguata in città". Secondo le stime del sindacato, "gli affitti delle universitarie e degli universitari fanno parte di un mercato che in città vale addirittura 3 milioni di euro ogni mese, oltre 35 milioni nel 2022. Non è un caso che il livello di soddisfazione di coloro che stanno in affitto è mediamente inferiore rispetto a chi sta in collegio".

"Pavia, nessun impegno concreto contro la crisi abitativa"

"Nonostante la clamorosa protesta al Politecnico di Milano- denuncia Alessandro Miceli, segretario di UDU Pavia- ancora il Governo e la nostra giunta comunale non si sono presi alcun impegno concreto per risolvere la crisi abitativa. Migliaia di studenti e studentesse non sanno dove alloggiare per via dei costi elevati degli affitti e per la mancanza di alloggi. Per queste ragioni, come UDU Pavia, abbiamo deciso di aderire alla mobilitazione che abbiamo organizzato a livello nazionale come UDU e all'appello lanciato da Ilaria e dalla Terna Sinistrorsa, piantando tende davanti al nostro ateneo".

Caro affitti, l'Unione degli Universitari lancia la mobilitazione nazionale

Il sindacato studentesco Unione degli Universitari ha dunque di fatto lanciato una mobilitazione nazionale per denunciare la crisi abitativa e chiedere risposte al governo. Come riporta l'agenzia Dire, le richieste e gli obiettivi dell'iniziativa organizzata da UDU sono state illustrate da Simone Agutoli, che si occupa della questione abitativa per l'UDU in esecutivo nazionale: "Stiamo mandando una lettera alla Ministra dell'Università e della Ricerca Bernini, in cui chiediamo un confronto e l'apertura di un tavolo per affrontare l'emergenza abitativa". Su Pavia, invece, Agutoli spiega che "ci eravamo rivolti al sindaco e al presidente della Regione Fontana, chiedendo un intervento urgente che, ad oggi, non è arrivato. Chiediamo al Governo di non giocare allo scaricabarile ma di assumersi le proprie responsabilità".