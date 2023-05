Caro Affitti, Sala: "Bernini molto collaborativa"

"Valditara non ha nemmeno competenza per parlare e non so perché parla, stamattina ho sentito la ministra Bernini che mi ha detto che lunedì farà una convocazione". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del tema del caro affitti a margine dell'inaugurazione di Orticola.

Il sindaco di Milano: "Io le ho chiesto di convocare i sindaci delle principali città, ne ho parlato anche questa mattina con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri"

"Io le ho chiesto di convocare i sindaci delle principali città, ne ho parlato anche questa mattina con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, i rettori e i ragazzi - ha aggiunto -, perché noi oggi iniziamo con questo primo tavolo in Comune per portare un po' delle nostre soluzioni. Però è chiaro che serve l'esperienza un po' di tutti, ciò che succede a Milano è sempre più visibile ma il problema non si ferma qui". "Lavoriamoci insieme. Ho sentito la ministra Bernini molto, molto collaborativa", ha concluso.